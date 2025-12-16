DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste

Der DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,55 Prozent schwächer bei 24 097,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,437 Prozent auf 24 124,11 Punkte an der Kurstafel, nach 24 229,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 125,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 079,07 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 23 876,55 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 23 329,24 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 20 313,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 1,05 Prozent auf 168,00 EUR), GEA (+ 0,89 Prozent auf 56,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,83 Prozent auf 40,30 EUR), BASF (+ 0,68 Prozent auf 44,55 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 70,46 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-4,19 Prozent auf 1 507,50 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 205,95 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 35,24 EUR), MTU Aero Engines (-1,66 Prozent auf 349,30 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 193,44 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 371 088 Aktien gehandelt. Mit 237,054 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

