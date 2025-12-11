Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,63 Prozent auf 24 062,50 Punkte.

Bei 24 005,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 215,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 194,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 404,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,53 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 556,80 EUR), Porsche Automobil (+ 1,03 Prozent auf 41,15 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 37,16 EUR), Brenntag SE (+ 0,82 Prozent auf 48,08 EUR) und GEA (+ 0,81 Prozent auf 55,95 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Siemens Energy (-1,33 Prozent auf 121,95 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 217,00 EUR), QIAGEN (-1,13 Prozent auf 38,86 EUR) und EON SE (-1,06 Prozent auf 15,35 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 325 119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 5,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

