DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hannover Rück-Investment gewesen.

Das Hannover Rück-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 129,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 77,220 Hannover Rück-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 289,58 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 06.11.2025 auf 249,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,90 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 30,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at