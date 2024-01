DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment verdienen können.

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,43 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,065 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,74 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 09.01.2024 auf 63,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 31,74 Prozent gleich.

Der Marktwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) betrug jüngst 66,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at