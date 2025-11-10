DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition? 10.11.2025 10:03:57

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 243,10 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,411 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (533,00 EUR), wäre das Investment nun 219,25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 119,25 Prozent angezogen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

