WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Analysten vor Bilanz 10.11.2025 18:46:00

Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 14,51 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,02 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,69 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Milliarden EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 49,07 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 42,78 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,17 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 69,30 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Munich Re-Aktie fester: Schäden durch Naturkatastrophen übersteigen langjährigen Mittelwert

