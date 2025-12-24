DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 61,17 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,348 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Rheinmetall-Papiere wären am 23.12.2025 25 192,09 EUR wert, da der Schlussstand 1 541,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +2 419,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 70,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

