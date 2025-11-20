DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr eingebracht

Siemens Healthineers Aktie
Am 20.11.2024 wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,70 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 201,207 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2025 8 323,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,37 EUR belief. Mit einer Performance von -16,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 46,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Papiers fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29,10 EUR festgestellt.
