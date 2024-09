DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Airbus SE (ex EADS)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 123,44 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,101 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2024 auf 130,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,69 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE (ex EADS) bezifferte sich zuletzt auf 102,71 Mrd. Euro. Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

