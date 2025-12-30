DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verdienen können.

Am 30.12.2022 wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,38 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,199 BMW-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 112,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,19 Prozent.

Insgesamt war BMW zuletzt 57,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at