BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Frühes Investment
|
30.12.2025 10:03:41
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.12.2022 wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,38 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,199 BMW-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 112,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,19 Prozent.
Insgesamt war BMW zuletzt 57,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com
