BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 30.12.2025 10:03:41

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verdienen können.

Am 30.12.2022 wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,38 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,199 BMW-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.12.2025 112,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,19 Prozent.

Insgesamt war BMW zuletzt 57,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten