Deutsche Bank-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,75 Euro auf "Neutral" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,74 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 902 050 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 89,9 Prozent nach oben.

