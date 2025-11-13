E.ON Aktie
13.11.2025 10:04:25
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EON SE-Anteile betrug an diesem Tag 7,93 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 261,514 EON SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 15,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 503,01 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 95,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 41,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
