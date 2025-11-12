E.ON Aktie

15,27EUR -0,73EUR -4,53%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 14:18:39

EON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Javier Garrido am Mittwoch. Hinsichtlich der zukünftigen staatlichen Regulierung des hiesigen Stromnetzwerks habe sich das Management aber enttäuscht geäußert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,24 € 		Abst. Kursziel*:
4,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,81%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten