DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das EON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 006,847 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2024 gerechnet (12,85 EUR), wäre das Investment nun 12 937,98 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,38 Prozent vermehrt.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at