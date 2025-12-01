DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GEA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen GEA-Anteile an diesem Tag bei 39,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 254,194 GEA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 844,94 EUR wert. Mit einer Performance von +48,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at