GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lohnende GEA-Investition?
|
01.12.2025 10:04:31
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen GEA-Anteile an diesem Tag bei 39,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 254,194 GEA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 844,94 EUR wert. Mit einer Performance von +48,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA Group
Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten
|
24.11.25
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
17.11.25
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)