DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hannover Rück eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Hannover Rück-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 151,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Hannover Rück-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,661 Hannover Rück-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.09.2024 auf 252,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,20 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 167,20 EUR, was einer positiven Performance von 67,20 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Hannover Rück betrug jüngst 30,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at