QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|QIAGEN-Investment
|
21.11.2025 10:04:50
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor einem Jahr verloren
Am 21.11.2024 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren QIAGEN-Anteile an diesem Tag 41,37 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,417 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 95,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,44 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 95,34 EUR, was einer negativen Performance von 4,66 Prozent entspricht.
Am Markt war QIAGEN jüngst 8,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
10:04