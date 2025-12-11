Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Lukrativer Commerzbank-Einstieg? 11.12.2025 10:03:31

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Commerzbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Commerzbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 5,08 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 19,693 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 683,34 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 10.12.2025 auf 34,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 583,34 Prozent gleich.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 39,06 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Commerzbank-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Commerzbankmehr Analysen

05.12.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
Commerzbank 35,36 1,61% Commerzbank

