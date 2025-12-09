XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der DAX knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 24 128,50 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 24 094,99 Punkte an der Kurstafel, nach 24 046,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 094,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 135,40 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 23 718,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der DAX einen Wert von 20 345,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 20,49 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 632,50 EUR), Allianz (+ 1,60 Prozent auf 375,50 EUR), Commerzbank (+ 1,13 Prozent auf 34,87 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 31,86 EUR) und GEA (+ 0,91 Prozent auf 55,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (-1,36 Prozent auf 23,88 EUR), Heidelberg Materials (-1,17 Prozent auf 219,20 EUR), QIAGEN (-1,01 Prozent auf 39,39 EUR), Fresenius SE (-0,61 Prozent auf 47,36 EUR) und adidas (-0,59 Prozent auf 159,40 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 764 930 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

