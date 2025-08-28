E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Frühe Investition 28.08.2025 10:03:29

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,85 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 7,782 EON SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen EON SE-Anteile wären am 27.08.2025 121,98 EUR wert, da der Schlussstand 15,68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,98 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 40,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

27.08.25 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
15.08.25 E.ON Neutral UBS AG
13.08.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 E.ON Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 15,49 -1,02% E.ON SE

