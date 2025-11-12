Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Profitables Rheinmetall-Investment? 12.11.2025 10:03:49

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2022 wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 165,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,057 Rheinmetall-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 487,58 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 11.11.2025 auf 1 731,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 948,76 Prozent.

Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 81,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

