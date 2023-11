DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.11.2020 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 98,28 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,175 SAP SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 436,30 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 22.11.2023 auf 141,16 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,63 Prozent.

SAP SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 163,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Anteils auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at