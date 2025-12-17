DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vonovia SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,50 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,651 Vonovia SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 111,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,89 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,12 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 20,12 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at