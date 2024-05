DAX aktuell: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag erhöhte sich der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 18 767,06 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,826 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 18 710,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18 704,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 804,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 710,13 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der DAX einen Wert von 17 737,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 068,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der DAX 16 275,38 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 524,88 EUR), Covestro (+ 2,15 Prozent auf 49,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,49 Prozent auf 232,10 EUR), SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 179,38 EUR) und Infineon (+ 1,32 Prozent auf 37,50 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 24,35 EUR), Porsche (-1,89 Prozent auf 80,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,37 Prozent auf 67,13 EUR), BMW (-1,06 Prozent auf 95,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,00 Prozent auf 119,20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 440 686 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,622 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

