DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag steht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,09 Prozent im Minus bei 16 874,84 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,678 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,238 Prozent auf 16 849,76 Punkte an der Kurstafel, nach 16 889,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 911,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 785,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der DAX einen Wert von 14 892,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 081,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,629 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 963,47 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 6,27 Prozent auf 176,56 EUR), Symrise (+ 2,24 Prozent auf 94,78 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 44,64 EUR), Zalando (+ 0,63 Prozent auf 18,32 EUR) und QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 40,73 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Porsche (-2,18 Prozent auf 73,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,99 Prozent auf 59,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,83 Prozent auf 113,88 EUR), Commerzbank (-1,48 Prozent auf 10,63 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 34,41 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 925 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 174,706 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Mit 8,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

