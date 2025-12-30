Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

DAX-Performance im Fokus 30.12.2025 09:28:58

DAX aktuell: DAX zum Start stärker

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 24 356,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,092 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,033 Prozent auf 24 343,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 351,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 341,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 366,31 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23 836,79 Punkte. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 23 880,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19 909,14 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,63 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 35,87 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Porsche Automobil (-0,58 Prozent auf 39,41 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 150 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 236,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen

04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
