Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|DAX-Performance im Fokus
|
30.12.2025 09:28:58
DAX aktuell: DAX zum Start stärker
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 24 356,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,092 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,033 Prozent auf 24 343,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 351,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 341,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 366,31 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23 836,79 Punkte. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 23 880,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19 909,14 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,63 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 35,87 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Porsche Automobil (-0,58 Prozent auf 39,41 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR) unter Druck.
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 150 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 236,485 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
24.12.25
|DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|168,70
|0,57%
|Bayer
|36,57
|0,44%
|BMW AG
|93,34
|-0,11%
|Commerzbank
|36,11
|1,98%
|Continental AG
|67,78
|0,95%
|Deutsche Bank AG
|33,05
|0,75%
|E.ON SE
|16,06
|0,91%
|Infineon AG
|37,13
|1,01%
|Porsche Automobil Holding SE
|39,64
|0,28%
|Rheinmetall AG
|1 549,00
|1,91%
|SAP SE
|208,45
|-0,10%
|Siemens Energy AG
|119,90
|-0,54%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,65
|0,58%
|Vonovia SE
|24,36
|0,12%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 390,67
|0,16%