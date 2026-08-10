Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 10.08.2026 17:58:46

DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX

DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Beim DAX standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der DAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 26 355,07 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,198 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,156 Prozent auf 26 360,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 441,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 302,19 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der DAX bei 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der DAX 24 338,63 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 162,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,40 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 167,35 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 75,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 375,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 33,23 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), Beiersdorf (-2,22 Prozent auf 79,40 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 63,22 EUR), Henkel vz (-1,33 Prozent auf 78,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 75,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 166,20 1,62% adidas
Beiersdorf AG 79,18 -2,20% Beiersdorf AG
Brenntag SE 63,10 -1,41% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 33,15 0,73% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 28,19 -2,66% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 78,72 -1,40% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 375,00 1,27% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 37,91 4,15% QIAGEN N.V.
Scout24 75,15 1,28% Scout24
Siemens AG 276,95 -1,16% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,08 -1,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 323,88 0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen