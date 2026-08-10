Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung
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10.08.2026 17:58:46
DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX
Schlussendlich schloss der DAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 26 355,07 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,198 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,156 Prozent auf 26 360,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 441,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 302,19 Zählern.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der DAX bei 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der DAX 24 338,63 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 162,86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,40 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,46 Prozent auf 38,45 EUR), adidas (+ 2,01 Prozent auf 167,35 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 75,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,32 Prozent auf 375,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 33,23 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), Beiersdorf (-2,22 Prozent auf 79,40 EUR), Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 63,22 EUR), Henkel vz (-1,33 Prozent auf 78,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 75,42 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 448 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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