Deutsche Bank Aktie
|31,59EUR
|0,51EUR
|1,62%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,64 €
|
Abst. Kursziel*:
16,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
06:00
|Deutsche Bank swings from overexcitement to overcorrection (Financial Times)
|
06:00
|Deutsche Bank swings from overexcitement to overcorrection (Financial Times)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Deutsche Bank-Aktie legt zu: Erwartungen für das zweite Quartal übertroffen (finanzen.at)