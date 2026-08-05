Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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05.08.2026 08:47:05

Deutsche Bank Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben. Er habe nach dem sehr starken Zahlenwerk seine Ertragsprognosen aufgrund der stärkeren Dynamik im Investmentbanking und des erwarteten höheren Beitrags aus dem Zinsüberschuss angehoben, schrieb Andreas Pläsier in seiner Neubewertung vom Mittwoch./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,92 € 		Abst. Kursziel*:
18,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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