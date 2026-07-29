NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Finanzinstitut mache an den notwendigen Stellen Fortschritte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ertragsentwicklung im zweiten Quartal habe positiv überrascht. Der Trend im Geschäftskundenbereich sei ermutigend, aber noch in der Frühphase./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT



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