Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.07.2026 20:27:26

Deutsche Bank Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Finanzinstitut mache an den notwendigen Stellen Fortschritte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ertragsentwicklung im zweiten Quartal habe positiv überrascht. Der Trend im Geschäftskundenbereich sei ermutigend, aber noch in der Frühphase./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31,26 € 		Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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