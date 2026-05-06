LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut kürzte am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 um ein bis zwei Prozent. Sie zeigte sich negativ überrascht von den Zahlen des ersten Quartals, auch wenn diese auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen und eine starke Kostenentwicklung aufgezeigt hätten. Die Bewertung der Aktien sei zwar nicht anspruchsvoll, für eine Neubewertung gebe es aber zuviele Hindernisse./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:44 / GMT



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