Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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06.05.2026 13:38:03

Deutsche Bank Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut kürzte am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 um ein bis zwei Prozent. Sie zeigte sich negativ überrascht von den Zahlen des ersten Quartals, auch wenn diese auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen und eine starke Kostenentwicklung aufgezeigt hätten. Die Bewertung der Aktien sei zwar nicht anspruchsvoll, für eine Neubewertung gebe es aber zuviele Hindernisse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
27,48 € 		Abst. Kursziel*:
16,47%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
27,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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