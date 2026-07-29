Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.07.2026 11:26:02

Deutsche Bank Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,08 € 		Abst. Kursziel*:
27,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,80%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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