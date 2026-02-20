DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus

Am Freitagmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 25 089,37 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,167 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,106 Prozent stärker bei 25 070,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 043,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 143,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 004,81 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,403 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 703,12 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 23 278,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der DAX noch bei 22 314,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 2,03 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17 Prozent auf 207,90 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 218,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2,78 Prozent auf 44,31 EUR), Infineon (-1,85 Prozent auf 44,99 EUR), Zalando (-0,95 Prozent auf 20,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR) und Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 105,90 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 604 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at