Beiersdorf Aktie
|75,64EUR
|-1,04EUR
|-1,36%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen"./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
75,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
75,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
30.09.26
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
30.09.26
|Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
29.09.26
|Deutsche Bank AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Sell (finanzen.at)
|
28.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Beiersdorf auf 74 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie (finanzen.at)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
28.09.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75,60
|-1,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|16:47
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.