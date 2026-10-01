Beiersdorf Aktie

75,64EUR -1,04EUR -1,36%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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01.10.2026 17:09:46

Beiersdorf Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen"./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
75,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
75,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:09 Beiersdorf Halten DZ BANK
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 75,60 -1,41% Beiersdorf AG

Aktuelle Aktienanalysen

17:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17:09 Beiersdorf Halten DZ BANK
16:47 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
13:40 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:39 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:37 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:35 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:35 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:34 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:33 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:20 Airbus Outperform Bernstein Research
13:18 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
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