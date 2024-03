DAX-Handel aktuell: DAX liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich schloss der DAX am Freitag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 17 814,51 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,789 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 17 849,85 Punkte an der Kurstafel, nach 17 842,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 795,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 860,51 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,401 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.02.2024, lag der DAX noch bei 16 963,83 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 16 759,22 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 15 631,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 879,11 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 2,23 Prozent auf 107,85 EUR), Covestro (+ 1,87 Prozent auf 49,11 EUR), Beiersdorf (+ 1,62 Prozent auf 135,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,36 Prozent auf 26,89 EUR) und Allianz (+ 0,98 Prozent auf 258,80 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-3,37 Prozent auf 421,80 EUR), Continental (-2,50 Prozent auf 70,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,31 Prozent auf 38,45 EUR), Zalando (-1,83 Prozent auf 19,05 EUR) und Infineon (-1,65 Prozent auf 34,30 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 595 092 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 204,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at