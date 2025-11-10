Rheinmetall Aktie
|1 778,50EUR
|31,50EUR
|1,80%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Rheinmetall findet die Veranstaltung am 18. November statt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
