Rheinmetall Aktie

1 778,50EUR 31,50EUR 1,80%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 12:43:57

Rheinmetall Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Rheinmetall findet die Veranstaltung am 18. November statt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 060,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 787,50 € 		Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 778,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten