DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX

So bewegt sich der DAX heute.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 18 726,57 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,778 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,251 Prozent stärker bei 18 766,92 Punkten in den Montagshandel, nach 18 720,01 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 726,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 769,02 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.08.2024, bei 18 633,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der DAX mit 18 163,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, lag der DAX bei 15 557,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 11,67 Prozent zu Buche. Bei 19 044,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1,79 Prozent auf 27,31 EUR), Beiersdorf (+ 0,67 Prozent auf 128,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 26,22 EUR), Continental (+ 0,56 Prozent auf 54,34 EUR) und SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 205,55 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Commerzbank (-4,05 Prozent auf 15,04 EUR), Porsche (-1,42 Prozent auf 64,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 54,53 EUR), BASF (-0,59 Prozent auf 45,75 EUR) und Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 32,12 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 1 231 628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,549 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Mit 9,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

