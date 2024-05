Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,60 Euro belassen. Die Bonner hätten ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:12 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 21,96 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 39,34 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1 995 518 Stück. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 4,5 Prozent. Voraussichtlich am 16.05.2024 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:50 / GMT





