Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Sartorius vz-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen. Das vierte Quartal des Laborausrüsters habe den Konsens in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick habe es also keine negativen Überraschungen gegeben. Die Zielsetzungen seien ermutigend./tih/ajx





Aktieninformation im Fokus: Die Sartorius vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 12:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 327,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 28 237 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 1,7 Prozent abwärts. Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.