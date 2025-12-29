Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Technische Störung 29.12.2025 17:50:38

Deutsche Bank-Aktie tiefer: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört

Deutsche Bank-Aktie tiefer: Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört

Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen.

Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

/lkm/DP/nas

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Deutsche Bank-Aktie zeitweise 1,86 Prozent schwächer bei 32,76 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

