Deutsche Bank-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Finanzinstitut steuere mit Schwung auf die alljährliche Veranstaltung "Investor Deep Dive" zu, auf der der neue Strategieplan für die nächsten drei Jahre vorgestellt werde, schrieb Mate Nemes am Freitagnachmittag. Es blieben jedoch Risiken mit Blick auf das Gewerbeimmobilien-Portfolio, die Umstrukturierung des Privatkundengeschäfts und den Produktmix.

Aktienauswertung: Die Deutsche Bank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 32,03 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 9,29 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 2 209 868 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 97,8 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.