Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Neutral-Note für Deutsche Bank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 33,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalsergebnisse der Bank an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 13:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 32,11 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 2 447 622 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 98,3 Prozent.

