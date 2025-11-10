Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Bewertung im Fokus
|
10.11.2025 13:43:49
Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Neutral-Note für Deutsche Bank-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 33,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalsergebnisse der Bank an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft.
Aktienauswertung: Die Deutsche Bank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 13:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 32,11 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 2 447 622 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 98,3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
10.11.25
|Deutsche Bank-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie (finanzen.at)