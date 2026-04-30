DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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30.04.2026 08:23:00
Deutsche Post: Briefgeschäft wird zum Ballast für die Post
Der Blick in den Briefkasten war früher tägliche Übung. Heute schauen viele Bürger lieber in ihre Mailbox oder Chat-Apps. Das bekommt auch die Post zu spüren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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30.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
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