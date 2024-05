Deutsche Telekom-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Bonner hätten insgesamt solide Resultate vorgelegt, wenngleich der Barmittelzufluss niedriger als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anstehenden Analystenkonferenz zu den Zahlen dürften die jüngst angekündigten Investitionen in den US-Glasfaserausbau sowie die anhaltenden Tarifverhandlungen in Deutschland stehen.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1 944 178 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 4,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

