Deutsche Telekom-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Telekom-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 26,50 Euro je Aktie belassen. Der Telekomkonzern könnte über seine Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US deutlich von möglichen Unternehmenssteuersenkungen in den USA profitieren, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 21,56 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3 820 938 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 2,6 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 11:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 13:02 / MESZ





