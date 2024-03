Dienstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

In New York standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 39 282,33 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,273 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,246 Prozent fester bei 39 410,54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 313,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 277,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 439,44 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 069,23 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 26.12.2023, bei 37 545,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 32 237,53 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,16 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1,32 Prozent auf 492,31 USD), Honeywell (+ 1,27 Prozent auf 201,00 USD), Walt Disney (+ 0,48 Prozent auf 119,93 USD), JPMorgan Chase (+ 0,47 Prozent auf 195,73 USD) und Intel (+ 0,38 Prozent auf 41,99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil 3M (-2,11 Prozent auf 102,63 USD), Boeing (-2,04 Prozent auf 187,50 USD), Nike (-1,25 Prozent auf 92,58 USD), Home Depot (-0,93 Prozent auf 379,93 USD) und Amazon (-0,78 Prozent auf 178,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22 927 223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

