Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags leichter

DAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 18 042,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,828 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 18 096,51 Punkte an der Kurstafel, nach 18 097,30 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 950,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 101,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,666 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 17 746,27 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.01.2024, den Stand von 16 547,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der DAX einen Wert von 15 655,17 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 567,16 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 3,47 Prozent auf 31,57 EUR), Zalando (+ 2,15 Prozent auf 26,64 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 532,60 EUR), Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 345,60 EUR) und Merck (+ 1,63 Prozent auf 152,75 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-5,31 Prozent auf 21,40 EUR), Commerzbank (-3,36 Prozent auf 13,10 EUR), BASF (-2,76 Prozent auf 52,51 EUR), Deutsche Bank (-2,10 Prozent auf 14,64 EUR) und Covestro (-1,64 Prozent auf 50,26 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 10 000 073 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 201,253 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at