Porsche Automobil Aktie
|36,99EUR
|0,06EUR
|0,16%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
36,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
36,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|36,99
|0,16%
