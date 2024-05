Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent fester bei 1 832,23 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 1 819,41 Punkten, nach 1 819,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 832,54 Punkte, das Tagestief hingegen 1 813,60 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 797,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der ATX Prime bei 1 694,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 633,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,90 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 832,54 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 3,75 Prozent auf 0,83 EUR), Lenzing (+ 2,93 Prozent auf 35,15 EUR), PORR (+ 2,57 Prozent auf 14,38 EUR), Telekom Austria (+ 2,57 Prozent auf 8,39 EUR) und Österreichische Post (+ 2,38 Prozent auf 32,25 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-1,41 Prozent auf 3,50 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 11,52 EUR), Vienna Insurance (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR), AMAG (-1,14 Prozent auf 26,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 179 116 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,840 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at