Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
21.03.2026 10:41:00
Don't Wait for the SpaceX IPO: Buy These 2 Hypergrowth Space Stocks Instead
The world may finally get a SpaceX IPO, and investors could not be more excited. In what could be the largest public funding round in history, SpaceX is expected to debut later this year at a market cap of $1.5 trillion-$1.75 trillion, which would put it in the top 10 most valuable companies in the world.Any investor looking to buy SpaceX stock may run into a few issues, though. First, you are buying when private shareholders have already made billions in gains, with any upside likely capped by a starting market cap over $1 trillion. Second, SpaceX recently merged with xAI -- yes, Elon Musk likes the letter X -- to bring social media company X, its AI start-up, and the space flight giant under one corporate umbrella.This could be a problem if you want direct exposure to the space economy as an investor, as well as the risk of managing the two struggling companies that are now under the SpaceX umbrella. Instead, investors should hunt for pure-play space stocks with lower market caps.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
